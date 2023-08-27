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البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 04:44 مساء
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
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لحق البطل الليبي الشاب الصديق البلعزي بركب أصحاب الميداليات في البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» وتستضفها ليبيا، وتُجرى منافساتها بقاعة المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأحرز البلعزي الميدالية الفضية بعد 24 ساعة من إحراز البطل الليبي صهيب المنسلي ذهبية وزن 60 كغم في البطولة ذاتها.

ثلاث فئات في منافسات البطولة العربية للمواي تاي
تضمن البرنامج الفني للبطولة عشرين وزنًا موزعة على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى للشباب من عمر 16- 17 عامًا، والثانية للناشئين من عمر 14 ـ 15 عامًا، والثالثة للأشبال من عمر 12 ـ 13 عامًا، كما تشهد مشاركة أربعين حكمًا نصفهم من ليبيا والنصف الثاني من دول الوطن العربي.

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يشارك في البطولة العربية للمواي تاي مئتا لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية والأوزان، يمثلون منتخبات: ليبيا ومصر والأردن ولبنان وسورية والمغرب واليمن وموريتانيا وفلسطين والعراق وتونس والإمارات.

تفوق مصري على أرض ليبيا بـ11 ميدالية متنوعة
وحصد المنتخب المصري للمواي تاي 11 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة، وجاءت الميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و7 ميداليات برونزية، كما احتل «الفراعنة» المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة خلف العراق المتصدر والمغرب الوصيف.

وجاءت الميداليات الذهبية لمصر عبر: أريام مجدي في وزن 51 كغم (15 عامًا)، ذكرى صلاح سعفان وزن 45 كغم (تحت 15 عامًا)، وأنس عصام وزن 45 كغم (15 عامًا).

وحصد اللاعب محمد أحمد محيي الدين الميدالية الفضية الوحيدة في منافسات وزن 44 كغم (13 عامًا)، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب كل من عبدالله علاء الطويل وزن 48 كغم (13 عامًا)، وبدر أسامة الشناوي وزن 40 كغم (15 عامًا).

أيضًا جاءت الميداليات المصرية عن طريق مهند خالد الشيخ وزن 57 كغم (15 عامًا)، وآيه أحمد عزازي وزن 51 كغم (17 عامًا)، وعمر محمد بسيوني وزن 40 كغم (13 عامًا)، وآدم عبدالمنعم ربيع وزن 36 كغم (13 عامًا)، وعبدالرحمن أسامة ماضي وزن 48 كغم (15 عامًا).

ظهور سوري بـ5 ميداليات برونزية في البطولة
وحقق منتخب سورية للمواي تاي 5 ميداليات برونزية في البطولة، عبر اللاعبين واللاعبات سالي الراعي بوزن 51 كغم، وحنين علي بوزن 57 كغم، وراشيل بوفرود بوزن 45 كغم، وطارق الوهيبي بوزن 60 كغم، وعلي الخطيب بوزن 67 كغم.

جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات البطولة العربية للشباب في لعبة «مواي تاي» بطرابلس، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
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