4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس في مدينة العلمين المصرية، بطولة الأندية العربية للجودو، بمشاركة قرابة 400 لاعب يمثلون 15 بلدا عربيا.

ميداليات الجودو الليبي

خلال منافسات اليوم الأول في فئة البراعم، توج لاعبو ليبيا بأربع ميداليات جاءت عن طريق اللاعب أوس عبدالقادر معتيق، لاعب مركز الفرسان، الذي توج بالميدالية الذهبية في وزن 60 كجم.

كما توج زميله الحسن محمد المهدي من مركز الفرسان بالميدالية البرونزية، ولاعب نادى الوطن عبدالله المرخي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 46 كجم.

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وتوج أيضا لاعب مركز النخبة أبان فيصل زقطة بالميدالية البرونزية في وزن تحت 42 كجم.