خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الثلاثاء في مدينة العلمين المصرية بطولة الأندية العربية للجودو، بمشاركة نادي الوطن ومركزي النخبة والفرسان. وفي أول أيام البطولة، ستكون المشاركة الليبية بخمسة لاعبين، وهم:

▪︎ وزن تحت 30 كغم براعم

الحسن محمد من مركز الفرسان ليبيا، تأهل مباشرة لدور الـ16، وسيلاقي فيه الفائز من مباراة سعد الظفيري من نادي الصليبخات (الكويت)، وزياد أحمد من أكاديمية إيبون (مصر).

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▪︎ وزن تحت 34 براعم

حاتم عيسى من مركز الفرسان (ليبيا) يتبارى مع ياسين ياسر من وادي دجلة - المعادي (مصر)، والفائز منهما سيلتقي عمر فايز من أكاديمية إيبون (مصر).

▪︎ وزن تحت 42 براعم

إبان وقطة من مركز النخبة (ليبيا) يلتقي عبدالله سعد من نادي خيطان (الكويت).

▪︎ وزن تحت 46 كغم

عبدالله المرخي من نادي الوطن (ليبيا) يتبارى مع عبدالعظيم علي من جزيرة الورد (مصر).