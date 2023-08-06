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لـيبيـا تستضيـف الـبطولة الـعربيـة لـ«المـواي تـاي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 06:29 مساء
لـيبيـا تستضيـف الـبطولة الـعربيـة لـ«المـواي تـاي»
تنويه عن إقامة الـبطولة الـعربيـة لرياضة المـواي تـاي (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
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تستضيـف ليبيا البطولة العربية لرياضة المواي تاي للشباب التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري.

200 لاعب يمثلون 15 دولة
يشارك في البطولة العربية لرياضة المواي تاي للشباب مئتا لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

وذكرت وزارة الرياضة أن الدول المشاركة في البطولة هي ليبيا والإمارات وسورية والمغرب والعراق وفلسطين والأردن والبحرين ومصر واليمن ولبنان والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس.

منتخب ليبيا للمواي تاي في بطولة العالم بالإمارات
وزير الرياضة يستقبل أبطال لعبة المواي تاي

وأشارت وزارة الرياضة إلى أن البطولة العربية لـ«المـواي تـاي» تأتي دعمًا من الوزارة لاستضافة البطولات العربية والأفريقية في مختلف الألعاب، في إطار حرصها الدائم على رعاية كل الأنشطة الرياضية التي تجمع الشباب العربي.

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