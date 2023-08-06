لـيبيـا تستضيـف الـبطولة الـعربيـة لـ«المـواي تـاي»

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيـف ليبيا البطولة العربية لرياضة المواي تاي للشباب التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري.

200 لاعب يمثلون 15 دولة

يشارك في البطولة العربية لرياضة المواي تاي للشباب مئتا لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

وذكرت وزارة الرياضة أن الدول المشاركة في البطولة هي ليبيا والإمارات وسورية والمغرب والعراق وفلسطين والأردن والبحرين ومصر واليمن ولبنان والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس.

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وأشارت وزارة الرياضة إلى أن البطولة العربية لـ«المـواي تـاي» تأتي دعمًا من الوزارة لاستضافة البطولات العربية والأفريقية في مختلف الألعاب، في إطار حرصها الدائم على رعاية كل الأنشطة الرياضية التي تجمع الشباب العربي.