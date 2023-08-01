الليبي ابن طالب يبقى في منافسات المبارزة بعد الخروج العربي المبكر من عالمية الجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت منافسات اليوم الأول للتايكوندو في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية بمدينة تشنغدو الصينية خروجا مبكرا للرياضيين العرب، والبداية كانت من قِبل الليبي نجم الدين بزريق، بعدما قدم مستوى جيدا أمام البولندي ماتيوس، المصنف الرابع في الدورة، وكان ندا قويا في الجولتين اللتين فقدهما بنتيجة 9-6 و8-5.

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وفي مسابقة البنات، اكتفيتا السورية شمس أحمد والفلسطينية ميار عيسى بفوز واحد في الدور التمهيدي، وخرجتا من الدور الثاني للمنافسات. كما سبق أن شهد اليوم الأول خروجا مبكرا لجميع الرياضيات العرب، وهن: في وزن 46 كجم العمانية أميمة الهنائي، والفلسطينية ميار عيسى، والسورية شمس أحمد.

الثلاثي العماني والثنائي الجزائري خارج المنافسات

وفي منافسات الرجال، خرج مبكرا الثلاثي العماني: محمد الحارثي في وزن 54 كجم، وناصر الحارثي في وزن 57 كجم، ومحمد العيسري في وزن 63 كجم. وفي وزني 63 كجم و68 كجم، خرج الجزائريان نجم الدين بورزيق ومحمد أكساس، ومن عمان سالم العبرى، والقطري شعلان محمد.