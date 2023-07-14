السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع النجم الدولي الليبي السنوسي الهادي.

السنوسي الهادي ثالث الأجانب

أوضحت الشركة أن السنوسي الهادي سيكون اللاعب الأجنبي الثالث ضمن فريق كرة القدم بالنادي، إلى جانب البرازيلي دييغو أكوستا والكاميروني فرانك كوم، بينما تواصل الإدارة متابعة عدد من اللاعبين، للتعاقد مع الأفضل من بينهم، حسبما قالت جريدة «البيان» الإماراتية اليوم الجمعة.

وتألق السنوسي الهادي (29 عاما) مع المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، وفريق العربي الكويتي.

وقد ولد السنوسي الهادي في ليبيا، وبدأ مسيرته في نادي الاتحاد الليبي، وانتقل إلى نادي الجبلين في السعودية العام 2019، ثم استقر في النادي العربي الكويتي.

- فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

- بيان من نادي الاتحاد يطالب برحيل لجنة المسابقات بعد اتهامات التواطؤ والفوضى

وسينضم السنوسي الهادي، خلال الساعات المقبلة، إلى تدريبات فريق الإمارات الذي يقيم حاليا معسكره الخارجي في تركيا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويطمح الإمارات، خلال الموسم المقبل، إلى تقديم ظهور مميز يليق بممثل إمارة رأس الخيمة في الدوري الإماراتي للمحترفين.