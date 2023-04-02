بيان ناري صادم من نادي الاتحاد يطالب برحيل لجنة المسابقات بعد اتهامات التواطؤ والفوضى

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نادي الاتحاد بيانا صادما موجها إلى لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، اليوم الأحد، جاء فيه «السيد رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.. تحية طيبة وبعد.. بالإشارة إلي كتابكم ل ت م/ 441/ 2023، المؤرخ في 1-4-2023، والمتضمن إرجاء استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد اختتام شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.. عليه، فإن نادي الاتحاد يبدي استهجانه وانزعاجه من حالة الفوضى الممنهجة وغير المسبوقة والمراد بها إلحاق الضرر بالأندية الرياضية.. وزيادة تكبدها للمصاريف والمعاناة المالية التي تعيشها الآن».

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أضاف البيان «لوحظ للأسف على سياسة إدارتكم لمسابقة الدوري لهذا الموسم ما هي إلا ازدواجية في المعايير.. فتارة ترفعون شعار تطبيق اللوائح وترفضون وبشدة تأجيل مباريات الأسبوع الأول لعدد سبعة أندية كانت قد تحملت مسؤولية إيصال صوتها للجهات المسئولة في الدولة لأجل الحصول على الدعم لكل الأندية بالدوري الليبي الممتاز.. لتتفاجئ بتشددكم وتغلظكم في تطبيق اللوائح وعدم الأخذ بالمبررات المقنعة والمشروعة التي حالت دون خوضهم لمباريات الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز».

وأكمل البيان «من جهة أخرى تخرج علينا اليوم بتأجيل المسابقة لأربعة أسابيع بالمخالفة للوائح. بحجة عدم استجابة الأندية لطلب لجنة المسابقات في تحديد الملعب التي سوف تخوض عليه مبارياتها خلال شهر رمضان المبارك. فالأصل في النية هو التواطئ والانصياع للمطالبات المخفية التي أصبحتم أداة طيعة لتنفيذها دون الالتزام بما تنص عليه اللوائح في هذا الخصوص».

وأوضح «حيث إن نص المادة (26) من لائحة المسابقات أعطت الحق للجنة في إقامة مباريات فريق النادي على الملعب التي تراه اللجنة مناسباً في حال عدم مخاطبتها من قبل النادي في الوقت المحدد بشأن اختيار الملعب.. أو الظروف ترى فيها اللجنة تحقيق المصلحة العامة. وفي هذه الحالة لا يجوز للنادي الاعتراض على اللعب في أي ملعب من الملاعب التي تحددها اللجنة المختصة».

واختتم البيان «وعليه.. ولما تقدم ذكره، فإن نادي الاتحاد يرى أنه قد ألحقتم الضرر بسلامة المنافسة في المسابقة الرياضية. وأن قرار تأجيلكم لانطلاق المسابقة ما هو إلا إذعان ورضوخ المطالبات أندية لها من المصلحة أن تعيق انطلاق الدوري في شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإننا نسجل عدم الاطمئنان الكامل على مصير هذه المسابقة في ظل التدني الملحوظ من طرفكم لإدارتها، وندعوكم وبشكل مستعجل إلى الاستقالة، وترك المجال لغيركم من الكفاءات القادرة على إنجاز المهمة دون المحاباة أو التراخي أو تحقيق مصلحة نادي على حساب آخر بقصد أو بغيره، فالأمر قد وصل إلى منتهاه من العبث والفوضى والتلاعب والتحايل بنصوص اللوائح، فما أسردناه غيض من فيض مما لوحظ من تقاضي متعمد عن تطبيق اللوائح حيال كثير من المغالطات والمخالفات، بهذا صار إخطاركم، والسلام عليكم.. فيصل عصمان الطيف المدير التنفيذي بنادي الاتحاد».

بيان نادي الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

بيان نادي الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)