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مدرب الاتحاد الجديد يصل طرابلس ووفد من النادي في استقباله

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 02 مارس 2023, 12:15 مساء
مدرب الاتحاد الجديد يصل طرابلس ووفد من النادي في استقباله
جانب من وصول المدرب الجديد لنادي الاتحاد بمطار طرابلس، 2 مارس 2023. (صفحة نادي الاتحاد بفيسبوك)
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وصل اليوم الخميس مدرب نادي الاتحاد الجديد المونتينغري ماليجا فافوفيتش، ومساعده مواطنه دوجان جليتش، واستقبله وفد من النادي، في مقدمته رئيس النادي محمود عبودة، في مطار طرابلس بمعيتقية.

ومن المقرر أن يلتقي المدرب الجديد مع لاعبيه اليوم، بينما يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب المقال أسامة الحمادي، الذي توج ببطولة الدوري مرتين، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد «بفيسبوك».

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ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، وتنتظره مواجهة أمام نادي الخمس السبت المقبل.

خصم النقاط
وتعرض الاتحاد لخصم ثلاث نقاط من رصيده، بداعي انسحابه من مباراة الأسبوع الأول لمرحلة إياب الدوري، قبل أن يسجل عودته في الأسبوع الثاني ويتعادل مع المحلة، مما عجل بإقالة الجبال.

جانب من وصول المدرب الجديد لنادي الاتحاد بمطار طرابلس، 2 مارس 2023. (صفحة نادي الاتحاد بفيسبوك)
جانب من وصول المدرب الجديد لنادي الاتحاد بمطار طرابلس، 2 مارس 2023. (صفحة نادي الاتحاد بفيسبوك)
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