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شاهد عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 02:56 مساء
شاهد عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
تنويه قناة الوسط عن الاستوديو التحليلي لمباراتي اليوم من الدوري الليبي، 9 يونيو 2023. (قناة الوسط)
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تتابعون، في الرابعة عصر اليوم، الإستوديو التحليلي مع مؤيد اسكندر ومحللي قناة الوسط (WTV)، ونقل مباراتي الجولة الأخيرة ضمن منافسات «دورينا»:

- المحلة × الخمس
- الاتحاد المصراتي × أساريا

وسيستضيف الإستوديو محللي قناة «الوسط»: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وأسامة الفزاني، لتحليل أحداث المباراتين، وتقديم الرؤية الفنية للأداء.

وتكتسب المباراتان أهمية كبيرة، لأنهما ستحددان الفريق الذي سيغادر الدوري الممتاز، في ظل تقارب النقاط بين فرق المحلة والخمس والاتحاد المصراتي.

ستنقل مباراة المحلة والخمس على تردد «HD»، بينما تنقل مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا على تردد «SD».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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