اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر اجتماع عبدالحكيم الشلماني رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بمقر الاتحاد في طرابلس، مع رؤساء الأندية المشاركة في الدور السداسي للدوري الممتاز، عن الاتفاق على مطالبة الدولة بصورة عاجلة بتوفير الأموال لتنظيم مباريات الدور السداسي في المغرب أو مصر أو تونس.

وخلال الاجتماع جرى طرح إقامة الدور السداسي في المغرب باعتبارها الخيار الأول لإقامة المباريات، وفي حالة تعذر إقامتها في المغرب ستكون مصر هي الخيار الثاني تليها تونس، كما جرى الاتفاق على إقامة الدور السداسي خلال الفترة من يوم 23 يونيو الجاري إلى يوم 9 يوليو المقبل.

صعوبات لوجستية

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات ممثلي الأندية المشاركة في الدور السداسي، صرح خلالها خالد السعيطي رئيس نادي أهلي بنغازي، بأن الاجتماع شهد طرح مختلف المشاكل العديدة التي تواجه تنظيم الدور السداسي، وهو ما يجعل أفضل حل هو تنظيم مباريات الدور السداسي خارج ليبيا نظرًا للصعوبات اللوجستية التي ستواجه تنظيم الدور السداسي داخل ليبيا.

وقال السعيطي إن تنظيم المباريات خارج ليبيا يحتاج إلى دعم مالي ومصروفات مرهقة للأندية، وهو ما تسبب في تأجيل الإجماع إلى يوم غد لمنح الفرصة أمام الاتصالات مع رئيس الحكومة ووزير الرياضة لإيجاد حلول تحدد إقامتها خارج ليبيا من عدمها.

واتفق ساسي بوعون رئيس نادي أهلي طرابلس، مع ما ذكره السعيطي بشأن ضرورة توفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا، وهو ما يوجب التواصل مع رئيس الحكومة ووزير الرياضة لتوفير الدعم المطلوب في أسرع وقت ممكن.

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من جانبه، أكد حسين النائب رئيس نادي أبوسليم، على صعوبة إقامة مباريات الدور السداسي داخل ليبيا، مما يعني ضرورة إقامته خارج البلاد، متمنيًا أن تقف الحكومة بجانب الأندية الرياضية وهو أمر غير مستغرب عليها.

وأضاف محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد، إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على إقامة الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز خارج ليبيا، وذلك نظرًا لصعوبة إقامة المباريات في البلاد، إلا أن العقبة المالية واجهت الحل المطروح بإقامة المباريات خارج ليبيا مما دفع المجتمعون إلى الاتفاق على ضرورة التواصل مع الحكومة للترتيب للعب في إحدى الدول المطروحة.

جدول زمني مضغوط

أما أنس يوسف صدقي نائب رئيس نادي النصر، فقال إنه في حالة عدم موافقة الحكومة على توفير الدعم المالي المطلوب، فإنه سيجري الاتجاه إلى إقامة الدور السداسي داخل ليبيا من مرحلتين ذهابًا وإيابًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيصدر عقب اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية المقرر غدًا.

وأشار علي فتيتة مندوب نادي الهلال، إلى أن ما يزيد من صعوبة الأوضاع هو الجدول الزمني المضغوط الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لتسمية الفرق الليبية المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل، وهو ما يحتم على اتحاد الكرة إقامة المباريات بنظام الدور الواحد، وبالتالي فإن إقامتها خارج ليبيا، لكن العائق المادي يقف عقبة أمام ذلك.