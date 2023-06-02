اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اكتمل عقد المتأهلين للدور السداسي للمجموعة الأولى، بتأهل فريق النصر بعد فوزه على فريق شباب الجبل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المبارة التي أقيمت اليوم الجمعة.

وسجل أهداف المباراة التي أُقيمت على ملعب الأبيار، كل من المدافع حسام اللعباني والمهدي الكوت لنادي النصر. وسجل مروان احفيتر من ركلة جزاءهدف شباب الجبل.

المتأهلين عن المجموعات

يأتي ذلك بعد أن حُسم في الأسبوع الماضي تأهل الفرق الثلاثة للمجموعة الثانية.

وتأهل عن المجموعة الأولى أهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وحل النصر ثانياً برصيد 29 نقطة، وجاء الهلال ثالثاً برصيد 28 نقطة.

وتأهل عن المجموعة الثانية فريق الاتحاد برصيد 34 نقطة، ومتبقّ له مباراة واحد، وأبوسليم برصيد 29 نقطة، وأهلي طرابلس برصيد 28 نقطة قبل اختتام مباريات الجولة الثامنة والتاسعة.