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اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 02 يونيو 2023, 08:47 مساء
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي
احتفال لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى شباب الجبل بملعب الأبيار، الجمعة 2 يونيو 2023. (نادي النصر)
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اكتمل عقد المتأهلين للدور السداسي للمجموعة الأولى، بتأهل فريق النصر بعد فوزه على فريق شباب الجبل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المبارة التي أقيمت اليوم الجمعة.

وسجل أهداف المباراة التي أُقيمت على ملعب الأبيار، كل من المدافع حسام اللعباني والمهدي الكوت لنادي النصر. وسجل مروان احفيتر من ركلة جزاءهدف شباب الجبل.

المتأهلين عن المجموعات
يأتي ذلك بعد أن حُسم في الأسبوع الماضي تأهل الفرق الثلاثة للمجموعة الثانية.

وتأهل عن المجموعة الأولى أهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وحل النصر ثانياً برصيد 29 نقطة، وجاء الهلال ثالثاً برصيد 28 نقطة.

وتأهل عن المجموعة الثانية فريق الاتحاد برصيد 34 نقطة، ومتبقّ له مباراة واحد، وأبوسليم برصيد 29 نقطة، وأهلي طرابلس برصيد 28 نقطة قبل اختتام مباريات الجولة الثامنة والتاسعة.

اجتماع في طرابلس لتحديد آليات الدور السداسي
ودعا الاتحاد الليبي لكرة القدم، الفرق الستة المتأهلة للدور السداسي إلى حضور اجتماع سيُعقد في طرابلس يوم الإثنين القادم بمقر الاتحاد العام وذلك لمناقشة آليات الدور السداسي مع الفرق الستة.

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