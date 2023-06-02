دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت اليوم الجمعة ثماني مباريات من الدوري الممتاز لكرة القدم في توقيت واحد، منها خمس مباريات في المجموعة الأولى وثلاث مباريات في المجموعة الثانية.

نتائج مباريات المجموعة الأولى

أسفرت مواجهات المجوعة الأولى، عن فوز الأخضر على درانس بنتيجة هدفين مقابل هدف في مبارة أقيمت بملعب شيخ الشهداء. وجاء هدف الأخضر الأول من علامة الجزاء، سجله اللاعب صهيب بن سليمان، وسجل الهدف الثاني المدافع مصطفي حمزة، بينما سجل هدف درانس طه خليل.

وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده من النقاط إلى النقطة 25 وابتعد عن التأهل للدوري السداسي، وبقي درانس بنفس رصيده السابق 21 نقطة.

وفي ملعب الأبيار، انتهت مباراة النصر وشباب الجبل بنتيجة هدفين نظيفين مقابل هدف. وسجل هدفي النصر المدافع حسام اللعباني والمهدي الكوت، وأحرز هدف شباب الجبل مروان احفيتر من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ضمن فريق النصر التأهل للدور السداسي برصيد 29 نقطة، وغادر شباب الجبل من المجموعة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى وبرصيده نقطة فقط.

- اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي

وفي ملعب شهداء بنينا، فاز الأهلي بنغازي على التحدي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف الأهلي بنغازي جمعة أبورقيقة، وأحمد كرواع هدفين، ومعتز المهدي وكاديما، وسجل هدفي التحدي عبدالله الفرجاني بثنائية.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 32 نقطة، وهو متصدر ومتأهل للدور السداسي مسبقاً؛ وبقي التحدي بنفس رصيده السابق 13 نقطة.

وفي ملعب أجدابيا فاز التعاون على الصقور بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. وسجل أهداف التعاون، شيكا هدفين، ولمجد عامر هدفاً، ليرفع فريق التعاون رصيده بهدذه النتيجة إلى 23 نقطة، ويبقى الصقور عند 20 نقطة.

وعلى ملعب شحات، فاز الصداقة على الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الصداقة أحمد سعد ومصطفي البوسيفي. وجاء هدف الهلال من علامة الجزاء وسجله فيصل البدري. وبهذه النتيجة رفع فريق الصداقة رصيده إلى 23 نقطة وبقي الهلال بنفس رصيده السابق 28 نقطة.

نتائج مباريات المجموعة الثانية

أما مباريات المجموعة الثانية، فقد انتهت مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد التي أقيمت بملعب الزواية بالتعادل السلبي دون أهداف، ليبقى الاتحاد متصدراً المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة، وأصبح رصيد الاتحاد المصراتي تسع نقاط.

وفي ملعب أبوسليم حقق فريق المحلة فوزاً ثميناً على فريق السويحلي بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف المباراة الوحيد للمحلة وليد المرغني، ليرفع المحلة رصيده إلى تسع نقاط.

وسينتظر المحلة مباراته الأخيرة أمام الخمس، التي ستكون حاسمة للفريقين لتفادي الهبوط. أما السويحلي فقد بقي بنفس رصيده السابق عند 21 نقطة.

وانتهت المبارة الأخيرة في الدوري اليوم، بفوز الخمس على الأولمبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الخمس. وسجل هدفي الخمس العمدوني وعبداللطيف اللواتي وسجل هدف الأولمبي جعفر اجبوده.

وبهذه النتيجة رفع فريق الخمس رصيده إلى 12 نقطة ولديه مباراة صعبة تحسم ورقة البقاء أمام المحلة في ملعب أبو سليم في الجولة الأخيرة، أما فريق الأولمبي بقي بنفس رصيده السابق 22 نقطة.