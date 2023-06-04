  • Alwasat News
Atwasat

الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 05:10 مساء
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال
مواجهة قوية تنتظر فريقي الهلال والنصر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، جدول مواعيد مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ضمن مرحلة الإياب للموسم الكروي الحالي.
ووفقًا لما نشرته لجنة المسابقات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المباريات الخمس التي ستقام ضمن منافسات المجموعة الأولى، ستقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

- الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)

- 14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء إقامة ثلاث مباريات، هي: الصقور وشباب الجبل على ملعب طبرق في الرابعة والنصف عصرًا، كما يلتقي فريقا دارنس والصداقة على ملعب درنة في الرابعة والنصف عصرًا، فيما يلتقي فريقا التحدي والتعاون في السابعة والنصف مساء بملعب شهداء بنينا.

مباراة قمة
أما يوم الخميس فيشهد إقامة مباراتين تجمعان الأخضر مع أهلي بنغازي على ملعب شيخ الشهداء في الرابعة والنصف عصرًا، ويلتقي فريقا النصر والهلال في مباراة قمة قوية على ملعب شهداء بنينا في السابعة والنصف مساءً.

كما طالبت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم، حكام المباريات والمراقبين بضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لانطلاق المباريات، مع الانتظام بالتواجد في الملاعب قبل بدء المباريات بساعة ونصف الساعة على الأقل، وتسليم تقارير المباريات قبل مرور 24 ساعة على موعد انتهاء المباريات كحد الأقصى.

وقبل انطلاق تلك الجولة، حسمت أندية أهلي بنغازي، والنصر، والهلال مسألة تأهلها إلى دورة التتويج السداسي؛ حيث يحتل أهلي بنغازي صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة، يليه النصر برصيد 29 نقطة، ثم الهلال وله 28 نقطة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة

مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس ......
المزيد
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة ......
منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية
منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة ......
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في ......
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة ......
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي
اكتمال عقد المتأهلين للدور السداسي...
المزيد