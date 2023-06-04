الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، جدول مواعيد مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ضمن مرحلة الإياب للموسم الكروي الحالي.

ووفقًا لما نشرته لجنة المسابقات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المباريات الخمس التي ستقام ضمن منافسات المجموعة الأولى، ستقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

- الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)

- 14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء إقامة ثلاث مباريات، هي: الصقور وشباب الجبل على ملعب طبرق في الرابعة والنصف عصرًا، كما يلتقي فريقا دارنس والصداقة على ملعب درنة في الرابعة والنصف عصرًا، فيما يلتقي فريقا التحدي والتعاون في السابعة والنصف مساء بملعب شهداء بنينا.

مباراة قمة

أما يوم الخميس فيشهد إقامة مباراتين تجمعان الأخضر مع أهلي بنغازي على ملعب شيخ الشهداء في الرابعة والنصف عصرًا، ويلتقي فريقا النصر والهلال في مباراة قمة قوية على ملعب شهداء بنينا في السابعة والنصف مساءً.

كما طالبت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم، حكام المباريات والمراقبين بضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لانطلاق المباريات، مع الانتظام بالتواجد في الملاعب قبل بدء المباريات بساعة ونصف الساعة على الأقل، وتسليم تقارير المباريات قبل مرور 24 ساعة على موعد انتهاء المباريات كحد الأقصى.

وقبل انطلاق تلك الجولة، حسمت أندية أهلي بنغازي، والنصر، والهلال مسألة تأهلها إلى دورة التتويج السداسي؛ حيث يحتل أهلي بنغازي صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة، يليه النصر برصيد 29 نقطة، ثم الهلال وله 28 نقطة.

