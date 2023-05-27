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الأخضر يفسخ عقد مهاجمه الغاني ريشموند بواكي بالتراضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 27 مايو 2023, 12:40 مساء
الأخضر يفسخ عقد مهاجمه الغاني ريشموند بواكي بالتراضي
المهاجم الغاني ريشموند بواكي. (فيسبوك)
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قررت إدارة نادي الأخضر فسخ عقد المهاجم الغاني ريشموند بواكي بالتراضي، وكانت إدارة نادي الأخضر قد قررت أيضا الأسبوع الماضي فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب المصري عبدالحميد بسيوني وجهازه المعاون، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول.

- الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

يأتي هذا في إطار محاولات إنقاذ ما تبقى من الموسم الرياضي، كما تدرس الإدارة عمل بعض التغييرات على أسماء سيتم الاستغناء عنها بعد انتهاء الدوري الليبي الممتاز واختيار مدرب جديد للفريق.

ويقود فريق الأخضر خلال ما تبقي من مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، مساعد المدرب الوطني أحمد المنتصر.

المدرب الوطني أحمد المنتصر. (فيسبوك)
المدرب الوطني أحمد المنتصر. (فيسبوك)
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