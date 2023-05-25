المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تمكن أمس الأربعاء فريق المدينة من تجاوز عقبة نظيره الاتحاد المصراتي بهدف وحيد من علامة الجزاء ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، رافعا رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الاتحاد المصراتي في المركز التاسع برصيد ثماني نقاط.

في المواجهة الأخرى، حقق الأولمبي «ريمونتادا» على نظيره المحلة بثلاثة أهداف لهدف، رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، مبتعدا بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز التأهيل إلى الدور الثلاثي، فيما تجمد رصيد المحلة عند ست نقاط.

مباراتا اليوم في «دورينا»

تستكمل باقي مواجهات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمواجهتين، ضمن المجموعة الثانية.

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يلتقي أبوسليم مع المتصدر الاتحاد على ملعب الأول وتنطلق المواجهة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، ويأمل الاتحاد في مواصلة تربعه على عرش الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بينما يأمل أبوسليم في الارتقاء إلى المركز الثاني متجاوزا الأهلي طرابلس.

وفي المواجهة الثانية يلتقي نادي أساريا مع نظيره السويحلي على أرضية ملعب الزاوية، وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاقتراب من السويحلي منافسه المباشر، الذي يبعد عنه خمس نقاط، بينما يسعى السويحلي للفوز من أجل إرباك حسابات التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية.