لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الأسبوع الثامن لـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الثامن في المجموعتين الأولى والثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وحددت لجنة المسابقات يوم الجمعة 2 يونيو لإقامة جميع مباريات المجموعة الأولى بواقع خمس مباريات على خمسة ملاعب: شيخ الشهداء والأبيار وشهداء بنينا والصداقة شحات وملعب 10 يونيو بأجدابيا.

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يلتقي فريق الأخضر مع نظيره دارنس بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ويواجه شباب الجبل فريق النصر في ملعب الأبيار، فيما يلتقي الأهلي بنغازي مع التحدي بملعب شهداء بنينا، ويحل الصداقة ضيفًا على الهلال في ملعب شحات، وختامًا، التعاون يلتقي الصقور بملعب 10 يونيو أجدابيا.