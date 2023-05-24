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قناتا الوسط «WTV» في الموعد الأربعاء مع مواجهتي المجموعة الثانية من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 01:45 مساء
قناتا الوسط «WTV» في الموعد الأربعاء مع مواجهتي المجموعة الثانية من «دورينا»
مباريات الدوري الليبي عبر قناة الوسط «WTV» اليوم الأربعاء. (خاص - الوسط)
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تنقل قناتا الوسط «WTV»، اليوم الأربعاء، مبارتين في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» ضمن منافسات الجولة السابعة إيابًا عن المجموعة الثانية.

في تمام الساعة الرابعة عصرا تنقل قناة الوسط «WTV» استديو تحليليا لمباراة الأولمبي مع المحلة على ملعب الزاوية، تحت إشراف المراقب جماعة سعد، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة الرابعة والنصف.

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 ويلتقي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا فريقا المدينة والاتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم، والمراقب محمود عبدالكريم، وتنقل عبر قناة الوسط «WTV2».

وتدور المنافسة بين اثنين من الفرق الأربعة في مواجهتي اليوم على صراع البقاء في الدوري الممتاز، بعد أن ابتعدا عن دائرة المنافسة على التأهل إلى دوري التتويج السداسي، وبات تركيزهما فقط على البقاء وهما المحلة والاتحاد المصراتي.

المدينة في المركز السابع برصيد عشر نقاط، بينما الاتحاد المصراتي في المركز التاسع وقبل الأخير برصيد ثماني  نقاط، في حين يحتل المحلة المركز الأخير العاشر برصيد ست نقاط، والأولمبي في المنطقة الدافئة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات  
فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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