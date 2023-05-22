  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 22 مايو 2023, 09:43 مساء
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
المنتخب الوطني الليبي للكرة الخماسية. (الوسط)
alwasat radio

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات «الخماسيات، على المنتخب السعودي بنتيجة (ثلاثة أهداف مقابل هدف) في المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني، وهي واحدة من أربع مباريات ودية مقررة في المعسكر الخارجي بالعاصمة البوسنية سراييفو.

 وتأتي هذه المبارة تحضيرًا لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، والتي ستُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

- منتخب الخماسيات يختار «رجاله» لبطولة أفريقيا

ويستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي في الفترة من 19 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، يخوض خلاله عددًا من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

وستكون للمنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية أخرى خلال هذا المعسكر، حيث يلتقي الخميس 25 مايو وديًا مع الكويت، و27 مايو يتبارى وديًا مع البوسنة، ويلتقي صربيا في آخر مبارياته الودية الأربعاء 31 مايو الجاري.

المنتخب السعودي للكرة الخماسية. (الوسط)
المنتخب السعودي للكرة الخماسية. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
روسيا: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب

روسيا: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب
رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة ...
الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة ...
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات

1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم ...
الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال ...
ألكاراس يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع للمركز الثالث.. وأنس جابر تحافظ في «تصنيف التنس»
ألكاراس يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع للمركز الثالث.. وأنس ...
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ...
18 قلادة متنوعة لمنتخب ليبيا للترايثلون في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)
18 قلادة متنوعة لمنتخب ليبيا للترايثلون في بطولتي أفريقيا والعرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
تكليف جهاز الإسعاف الطائر بنقل جثمان المعلق الرياضي من تونس
تكليف جهاز الإسعاف الطائر بنقل جثمان المعلق الرياضي من تونس...
المزيد
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على......
حارس الجزيرة السابق الجعيدي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من شروط للمحترف في الدوري الليبي
حارس الجزيرة السابق الجعيدي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من شروط ......
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز ......
18 قلادة متنوعة لمنتخب ليبيا للترايثلون في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)
18 قلادة متنوعة لمنتخب ليبيا للترايثلون في بطولتي أفريقيا ......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
المزيد