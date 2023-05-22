المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات «الخماسيات، على المنتخب السعودي بنتيجة (ثلاثة أهداف مقابل هدف) في المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني، وهي واحدة من أربع مباريات ودية مقررة في المعسكر الخارجي بالعاصمة البوسنية سراييفو.

وتأتي هذه المبارة تحضيرًا لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، والتي ستُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

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ويستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي في الفترة من 19 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، يخوض خلاله عددًا من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

وستكون للمنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية أخرى خلال هذا المعسكر، حيث يلتقي الخميس 25 مايو وديًا مع الكويت، و27 مايو يتبارى وديًا مع البوسنة، ويلتقي صربيا في آخر مبارياته الودية الأربعاء 31 مايو الجاري.

المنتخب السعودي للكرة الخماسية. (الوسط)