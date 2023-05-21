رئيس دولة السلفادور يتوعد المذنبين في حادث التدافع بملعب كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة السلفادور أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب عدد غير محدد في تدافع بملعب كرة قدم، أمس السبت.

وتوقفت مواجهة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس، في إياب دور الثمانية بالأدوار الإقصائية في الدوري المحلي، حيث أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور، مساء السبت، بعدما وقع تدافع في قطاع ملعب كوسكاتلان، أحد أكبر الملاعب في أميركا الوسطى، ويتسع لأكثر من 44 ألف مشجع، حسب «رويترز».

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الاتحاد السالفادوري لكرة القدم يصدر بيانا

وقال الاتحاد عبر «تويتر»: «يعبر اتحاد كرة القدم في السلفادور عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت في ملعب كوسكاتلان. يعبر الاتحاد أيضا عن تضامنه مع أقارب المتضررين والمتوفين في الحادث».

وأضاف الاتحاد أنه سيطلب على الفور تقريرا بشأن الحادث، وقرر إيقاف المسابقة بعد الحادث، داعيا إلى اجتماع مع اللجنة الأمنية للملاعب الرياضية، اليوم الأحد.

رئيس البلاد يتوعد المذنبين في الحادث

وقال رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، إن الشرطة ومكتب المدعي العام سيجريان «تحقيقا شاملا» في الأحداث التي وقعت في الاستاد.

وكتب أبوكيلة عبر «تويتر»: «سيجري التحقيق مع الجميع: كلا الفريقين والمدربين والملعب وصندوق التذاكر ورابطة الدوري والاتحاد إلخ.. أيا كان المذنب فلن يفلت من العقاب».

حادث مأساوي بعد واقعة مشابهة في أندونيسيا

ويأتي الحادث بعد مقتل 135 شخصا في تدافع بملعب كرة قدم في جاوة الشرقية بأندونيسيا في أكتوبر الماضي. ولقي كثيرون مصرعهم أثناء فرارهم إلى المخارج بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود في البلد الآسيوي.

سيارة الإسعاف تنقل المصابين في حادث التدافع. (رويترز)