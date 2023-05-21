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حادث تدافع جديد في كرة القدم يودي بحياة أشخاص في السلفادور (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 12:05 مساء
حادث تدافع جديد في كرة القدم يودي بحياة أشخاص في السلفادور (صور)
حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
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أدى حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور إلى وفاة تسعة مشجعين، وأعرب الاتحاد السلفادوري لكرة القدم عن آسفه بسبب الحادث ودعمه لذوي الضحايا.

- 9 قتلى جراء تدافع في ملعب بالسلفادور

وكشفت الشرطة المحلية في السلفادور ببيان رسمي عبر «تويتر»، أن الحادث بدأ عندما حاول بعض المشجعين دخول الملعب، في تدافع لمشاهدة مواجهة بين فريقي أليانسا وسي دي فاس في الدوري.

وأدى ذلك التدافع إلى وفاة تسعة مشجعين حتى الآن مع إصابة اثنين على الأقل في حالة حرجة، وأشارت تقارير في السلفادور إلى أن عدد الضحايا يقترب من 12 حالة، وأن وفاة تسعة أشخاص هو أقل تقدير، كما أوضحت التقارير إلى نقل 100 حالة إلى المراكز الطبية من أجل إسعافهم.

حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
حادث تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور. (إنترنت)
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