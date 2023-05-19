شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباريات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم في تمام الرابعة مساء، لتحليل مباريات اليوم الجمعة بداية باللقاء القوي الذي يجمع بين المحلة والأهلي طرابلس، والمواجهة الثانية بين النصر والصداقة.

ويقود الاستوديو المذيع مراد دخيل، وفي ضيافته محللو «قناة الوسط» عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، أسامة الفزاني، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

مواجهة المحلة والأهلي طرابلس

ويدخل المحلة المواجهة وعينه على تحقيق المفاجأة واقتناص نقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية، بينما الأهلي طرابلس يسعى للدفاع عن مركزه الثالث، آخر المراكز المؤهلة إلى الدور المقبل من الدوري.

ويحتل المحلة المركز الأخير في جدول الدوري برصيد ثلاث نقاط من خلال 13 مباراة خاضها، بينما الأهلي طرابلس في المركز الثالث ويملك في رصيده 24 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن أبوسليم في المركز الثاني، والفوز اليوم يرتقي به أمام أبوسليم في الترتيب العام.

مواجهة النصر والصداقة

ويدخل النصر المواجهة وعينه على فض الشراكة في المركز الثاني مع الهلال، الذي يحمل نفس عدد النقاط (25 نقطة)، خلف المتصدر الأهلي بنغازي برصيد 29 نقطة، بينما الصداقة لا يرى سوا نقاط المباراة الثلاث من أجل الابتعاد أكثر عن التعاون صاحب المركز الثامن، والمبتعد عنه بفارق نقطتين فقط.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، والفوز اليوم يقلص فارق النقاط بينه وبين الأهلي بنغازي إلى نقطة وحيدة، بينما الصداقة في حالة تحقيق الفوز فإنه سيرتفع إلى المركز الرابع متساويا مع الأخضر، وأمام دارنس والصقور، ما يحيي آماله في البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

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