قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «WTV» عن إذاعتها لثلاث مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن الأسبوع السابع، وكذلك إذاعة مباراة المحلة والأهلي طرابلس المؤجلة من الأسبوع السادس للدوري، عبر استوديو تحليلي ينطلق بداية من الرابعة مساء.

مواجهة المحلة والأهلي طرابلس

ينطلق، اليوم الجمعة، في تمام الرابعة مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة المحلة والأهلي طرابلس المؤجلة من الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل المحلة المواجهة وعينه على تحقيق المفاجأة واقتناص نقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية، بينما الأهلي طرابلس يسعى للدفاع عن مركزه الثالث، آخر المراكز المؤهلة إلى الدور المقبل من الدوري.

ويحتل المحلة المركز الأخير في جدول الدوري برصيد ثلاث نقاط من خلال 13 مباراة خاضها، بينما الأهلي طرابلس في المركز الثالث ويملك في رصيده 24 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن أبوسليم في المركز الثاني، والفوز اليوم يرتقي به أمام أبوسليم في الترتيب العام.

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مواجهة السويحلي والأولمبي

يلتقي، اليوم الجمعة، فريق السويحلي على ملعب مصراتة فريق الأولمبي، ضمن الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويدخل الفريقان صراعا على المركز الرابع، قبل محاولة التنافس على المركز الثالث الذي يحتله فريق الأهلي طرابلس، ويسعى السويحلي لاقتناص المركز الرابع أمام الأولمبي المتفوق عليه بفارق نقطتين.

الفوز اليوم سيرفع رصيد السويحلي إلى 20 نقطة في المركز الرابع، أمام الأولمبي الذي يملك في رصيده 19 نقطة، محتلا بها المركز الرابع في الترتيب العام، وخلف الأهلي طرابلس الثالث برصيد 24 نقطة، وبنفس عدد المباريات، ويتواجه في التوقيت ذاته أمام المحلة متذيل الترتيب.

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مواجهة النصر والصداقة

ينطلق اليوم الجمعة في تمام السادسة والنصف مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة النصر والصداقة ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل النصر المواجهة وعينه على فض الشراكة في المركز الثاني مع الهلال، الذي يحمل نفس عدد النقاط (25 نقطة)، خلف المتصدر الأهلي بنغازي برصيد 29 نقطة، بينما الصداقة لا يرى سوا نقاط المباراة الثلاث من أجل الابتعاد أكثر عن التعاون صاحب المركز الثامن، والمبتعد عنه بفارق نقطتين فقط.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، والفوز اليوم يقلص فارق النقاط بينه وبين الأهلي بنغازي إلى نقطة وحيدة، بينما الصداقة في حالة تحقيق الفوز فإنه سيرتفع إلى المركز الرابع متساويا مع الأخضر، وأمام دارنس والصقور، ما يحيي آماله في البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

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