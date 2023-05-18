ورشة عمل للاتحاد الليبي لـ«الهابكيدو»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نظم الاتحاد الليبي لرياضة «الهابكيدو» بقاعة شركة مران للخدمات الإعلامية، الإثنين، ورشة عمل في إدارة منافسات اللعبة تحت إشراف المحاضر ناصر الحاجي.

وتأتي ورشة العمل استكمالا للورشة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي بنادي شهداء عبدالجليل، حيث يتضمن نشاط الاتحاد للموسم الحالي ورش عمل ودورات في التدريب والإدارة، وعديد الأنشطة الأخرى التي سيجرى الإعلان عنها في حينها.

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دورات في التحكيم

كما نظم الاتحاد في وقت سابق ورشة عمل في مبادئ التحكيم، وذلك في قاعة مران للخدمات الإعلامية، تحت إشراف عبدالمنعم جرود.

لقطات من اجتماع الاتحاد الليبي لـ«الهابكيدو»، 15 مايو 2023. (الوسط: الصديق قواس)

لقطات من اجتماع الاتحاد الليبي لـ«الهابكيدو»، 15 مايو 2023. (الوسط: الصديق قواس)

لقطات من اجتماع الاتحاد الليبي لـ«الهابكيدو»، 15 مايو 2023. (الوسط: الصديق قواس)