  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستعد لمواجهة الكويت في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بعد الخسارة من الإمارات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 14 مايو 2023, 12:18 مساء
ليبيا تستعد لمواجهة الكويت في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بعد الخسارة من الإمارات (صور)
مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل بمدينة جدة السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وفي اليوم الثاني للبطولة جرت، أمس السبت، أربع مباريات، أسفرت عن فوز عمان على فلسطين بسبعة أهداف مقابل هدف واحد (7-1)، كما فازت الإمارات على ليبيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين (5-2).

أيضا فازت مصر على قريغستان بستة أهداف مقابل هدفين (6-2)، بينما انتهت مباراة الكويت وجزر القمر بالتعادل بهدف لهدف (1-1)، وبركلات الترجيح كان التفوق لجزر القمر بنتيجة (5-4).

منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية

مبارتا اليوم الأحد
اليوم الأحد، يتجدد الموعد مع مباراتين، المباراة الأولى ستجمع بين المغرب وموريتانيا، وتعقبها مباراة السعودية ولبنان.

الإثنين 4 مباريات
وغدا الإثنين، تقام أربع مباريات، أولى المباريات ستجمع بين ليبيا والكويت، وتعقبها مباراة الإمارات مع جزر القمر، وثالث المباريات ستجمع فلسطين مع قيرغستان، والمباراة الرابعة ستجمع مصر مع عمان.

الثلاثاء 16 مايو
تقام أربع مباريات، أولى المباريات ستجمع عمان مع قيرغستان، وتعقبها مباراة مصر مع فلسطين، والإمارات مع الكويت، وتختتم المرحلة الأولى للبطولة بمباراة ليبيا مع جزر القمر.

يشار إلى أن الأول وثاني كل مجموعة سيتأهل للمرحلة الثانية، الدور الربع نهائي، ويضاف إليهم أفضل فريقين في الترتيب الثالث.

مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناة «WTV» تقدم استديو موسعا لمباراتي «دورينا».. السبت
قناة «WTV» تقدم استديو موسعا لمباراتي «دورينا».. السبت
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر أمام الصداقة (2-2)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر أمام الصداقة (2-2)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر (2-0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر (2-0)
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من ...
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
المزيد
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ......
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري ......
ليبيا تستعد لمواجهة الكويت في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بعد الخسارة من الإمارات (صور)
ليبيا تستعد لمواجهة الكويت في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية ......
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات...
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من......
المزيد