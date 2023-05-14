ليبيا تستعد لمواجهة الكويت في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بعد الخسارة من الإمارات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة جدة السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وفي اليوم الثاني للبطولة جرت، أمس السبت، أربع مباريات، أسفرت عن فوز عمان على فلسطين بسبعة أهداف مقابل هدف واحد (7-1)، كما فازت الإمارات على ليبيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين (5-2).

أيضا فازت مصر على قريغستان بستة أهداف مقابل هدفين (6-2)، بينما انتهت مباراة الكويت وجزر القمر بالتعادل بهدف لهدف (1-1)، وبركلات الترجيح كان التفوق لجزر القمر بنتيجة (5-4).

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مبارتا اليوم الأحد

اليوم الأحد، يتجدد الموعد مع مباراتين، المباراة الأولى ستجمع بين المغرب وموريتانيا، وتعقبها مباراة السعودية ولبنان.

الإثنين 4 مباريات

وغدا الإثنين، تقام أربع مباريات، أولى المباريات ستجمع بين ليبيا والكويت، وتعقبها مباراة الإمارات مع جزر القمر، وثالث المباريات ستجمع فلسطين مع قيرغستان، والمباراة الرابعة ستجمع مصر مع عمان.

الثلاثاء 16 مايو

تقام أربع مباريات، أولى المباريات ستجمع عمان مع قيرغستان، وتعقبها مباراة مصر مع فلسطين، والإمارات مع الكويت، وتختتم المرحلة الأولى للبطولة بمباراة ليبيا مع جزر القمر.

يشار إلى أن الأول وثاني كل مجموعة سيتأهل للمرحلة الثانية، الدور الربع نهائي، ويضاف إليهم أفضل فريقين في الترتيب الثالث.

مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)

مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)

مباراة ليبيا والإمارات في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)