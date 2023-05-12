العجائبي إلى دور الأربعة في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تمكن اللاعب الليبي حبيب العجائبي من الوصول إلى الدور الرباعي، بينما تمكنت زينب القبائلي من احتلال المركز الثاني في مجموعتها والعبور إلى دور الثمانية، في بطولة شمال أفريقيا لكرة الطاولة.

وتستضيف مدينة بنغازي وتحديدا مجمع سليمان الضراط منافسات بطولة أفريقيا في دورتها الرابعة، وسط إشادات بالتنظيم الجيد من قبل الوفود المشاركة في البطولة.

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الفوز على اللاعب المغربي

وتمكن حبيب العجائبي من العبور إلى الدور الرباعي في البطولة بعد الفوز على منافسه المغربي مصطفى رمال، بنتيجة أربع مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

حبيب العجائبي لاعب تنس الطاولة الليبية من مشاركته في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة، 11 مايو 2023. (الإنترنت)

زينب القبائلي لاعبة تنس الطاولة الليبية من مشاركتها في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة، 11 مايو 2023. (الإنترنت)