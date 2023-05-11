بالصور.. افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة الطاولة في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

افتتحت أمس الأربعاء بطولة شمال أفريقيا لكرة الطاولة بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة محمد أبوسيف، وبمشاركة دولتي المغرب ومصر.

وحضر الافتتاح أعضاء الاتحاد العام الليبي للعبة ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة خالد الصالحي ورؤساء بعثتي منتخب مصر والمغرب وعدد من الشخصيات الرياضية الليبية.

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الدول المشاركة

ويشارك في هذه البطولة منتخبا مصر والمغرب إلى جانب المنتخب الوطني وستقام منافسات البطولة على أرضية قاعة سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

أعلام الدول المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة المقامة في ليبيا، 10 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من افتتاح بطولة أفريقيا لكرة الطاولة المقامة في ليبيا، 10 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من الحضور في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة الطاولة المقامة في ليبيا، 10 مايو 2023. (الإنترنت)

بعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة المقامة في ليبيا، 10 مايو 2023. (الإنترنت)

بعثة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة المقامة في ليبيا، 10 مايو 2023. (الإنترنت)