صبحي رئيسا لاتحاد الجامعات الأفريقية وحشاد ثانيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت، أمس السبت، الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية جلستها الانتخابية في دولة جنوب أفريقيا، وانتخبت فيها أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، برئاسة أشرف صبحي من مصر، ونائبه الأول موزوفا تسيتسي من زيمبابوي، ونائبه الثاني طارق حشاد من ليبيا.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار الأمين العام بينينا كابنجي من أوغندا، والمسؤول المالي رونو كيبيت من كينيا، والمراجع المالي أزيني تشيديبري من نيجيريا، وقائد الطلبة أوبال إيمانويل من أوغندا.

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