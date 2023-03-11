الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب ينظم ندوة حوارية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب اليوم السبت ندوة حوارية متميزة بمسرح معهد الموسيقى بزاوية الدهماني بطرابلس تحت عنوان: التطوع في مجال الرياضة وأثره على الفرد والمجتمع بإدارة الدكتور معز شفتر.

وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية في مقدمتها رئيس الأولمبية الليبية ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي محمد العماري، والنائب الثاني للأولمبية الليبية خميس آدم، ورئيس اتحاد السباحة عصمان القنين، والأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبد المنعم سوف الجين، ومديرة الأكاديمية الأولمبية الليبية حدهم العابد.

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إلى جانب عميد كلية التربية البدنية سابقاً محمد عبدالرحيم والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للكرة الحديدية ومستشار وزارة الرياضة رضوان أبوليفة، وعدد من طلاب الجامعات الليبية، والمهتمين بالشأن الرياضي.

وقال مدير الندوة معز شفتر في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «الندوة استهدفت عدد من الشخصيات الرياضية وطلاب الجامعات الليبية، تعرفوا من خلالها على تكوين فرق العمل التطوعي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي فى المجال الرياضي، وأهميته للفرد والمجتمع».

وأضاف: «تضمنت الندوه الحوارية ثلاثة محاور وهي: العمل التطوعي وأنواعه ودوافعه، وتكوين وإدارة فرق العمل التطوعي فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى بصمة الشباب فى بناء ثقافة العمل التطوعي فى المجال الرياضي».

الندوة الحوارية باكورة عمل

كما أوضح رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد إلى «بوابة الوسط»: «الندوة الحوارية هي باكورة عملنا في العام 2023، بعد أن أصبحت تبعيتنا لوزارة الشباب، اتحادنا يشارك في ترسيم ثقافة العمل التطوعي فى المجال الرياضي، نظرًا لأهميته في النهوض بالرياضة الليبية وتطويرها، ولدوره الهام والكبير فى تقدم وازدهار المجتمع».

وأكمل حشاد: «خرجت الندوة بالعديد من التوصيات من بينها: العمل على زيادة الوعد بأهمية العمل التطوعي في مجال الرياضة، وإدراج برامج العمل التطوعي فى المناهج التعليمية، والأنشطة بالمدارس وضرورة العمل على إيجاد استراتيجية وطنية للتطوع في المجال الرياضي، وإنشاء منصة وطنية إلكترونية للتطوع تحتوي بيانات خاصه عن المتطوعين والفرق والمؤسسات الخاصة بالعمل التطوعي لسهولة الوصول إليهم».