  • Alwasat News
Atwasat

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 05:26 مساء
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
لقطة من إحدى مباريات الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والتي تنطلق بداية من الأربعاء المقبل، وتتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عودة منافسات الدوري الممتاز عقب نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر، نظرًا لعدم توافر ملاعب مجهزة لإقامة المباريات ليلًا، ما دفع اللجنة لتأجيل عودة الدوري، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الفرق المشاركة.

- قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
- قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

الأربعاء 26 أبريل 2023
النصر - الأخضر - شهداء بنينا 6:30 استوديو HD

الخميس 27 أبريل 2023
السويحلي - الاتحـاد - ملعب مصراتة 4:00 استوديو HD
الأهلي طرابلس - الأولمبي - ملعب الجميل 4:30 نقل SD
دارنس - شباب الجبل - ملعب درنة 4:00 - تسجيل

الجمعة 28 أبريل 2023
أبوسليم - الخمس - ملعب أبوسليم 4:00 استوديو HD
أساريا - المدينة - ملعب الزاوية 4:30 نقل SD
الإتحاد المصراتي - المحلة - ملعب مصراتة 4:30 نقل SD
الأهلي بنغازي - التعاون - شهداء بنينا 6:30 استوديو HD

السبت 29 أبريل 2023
الهلال - الصقـور - شهداء بنينا 7:00 نقل HD

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل
عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
«معيدين ولّا صايمين؟».. سؤال يعكر أجواء احتفال الليبيين بعيد الفطر بسبب «خلاف الرؤية» (صور)

«معيدين ولّا صايمين؟».. سؤال يعكر أجواء احتفال الليبيين بعيد الفطر بسبب «خلاف ...
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته ...
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السادس إياباً من «دورينا»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السادس إياباً من «دورينا»
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير...
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة ......
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في ......
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة ......
جائزة «أكاكوس» تتحلى بالصبغة الدولية في نسختها الثانية بعد ظهور التائب
جائزة «أكاكوس» تتحلى بالصبغة الدولية في نسختها الثانية بعد ......
المزيد
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من ......
الدوري الليبي يكسر «صيام المباريات» بعد العيد
الدوري الليبي يكسر «صيام المباريات» بعد العيد...
اختتام فعاليات دوري «لمة خير» الرمضاني في سرت
اختتام فعاليات دوري «لمة خير» الرمضاني في سرت...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»...
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»...
المزيد