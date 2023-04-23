قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والتي تنطلق بداية من الأربعاء المقبل، وتتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عودة منافسات الدوري الممتاز عقب نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر، نظرًا لعدم توافر ملاعب مجهزة لإقامة المباريات ليلًا، ما دفع اللجنة لتأجيل عودة الدوري، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الفرق المشاركة.

- قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان

- قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

الأربعاء 26 أبريل 2023

النصر - الأخضر - شهداء بنينا 6:30 استوديو HD

الخميس 27 أبريل 2023

السويحلي - الاتحـاد - ملعب مصراتة 4:00 استوديو HD

الأهلي طرابلس - الأولمبي - ملعب الجميل 4:30 نقل SD

دارنس - شباب الجبل - ملعب درنة 4:00 - تسجيل

الجمعة 28 أبريل 2023

أبوسليم - الخمس - ملعب أبوسليم 4:00 استوديو HD

أساريا - المدينة - ملعب الزاوية 4:30 نقل SD

الإتحاد المصراتي - المحلة - ملعب مصراتة 4:30 نقل SD

الأهلي بنغازي - التعاون - شهداء بنينا 6:30 استوديو HD