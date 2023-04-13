الداخلية والديوان في صدارة دوري «عودة الحياة» الرمضاني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس دوري «عودة الحياة» الرمضاني تحت إشراف وتنظيم ديوان مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، ويتصدر جدول الدوري فريقا وزارة الداخلية وديوان مجلس الوزراء عن المجموعتين.

تأهل للمرحلة الثانية من الدوري ستة فرق وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى فرق وزارة الداخلية والثروة البحرية وديوان المحاسبة، فيما تشكلت المجموعة الثانية من فرق ديوان مجلس الوزراء والتعليم العالي ووزارة الرياضة، وتتبارى الفرق فيما بينهما ضمن المجموعة، ليتأهل للمباراة النهائية متصدر الترتيب عن المجموعتين.

نتائج المباريات

حقق فريق ديوان مجلس الوزراء الفوز على نظيره فريق التعليم العالي بهدفين نظيفين أمس الأربعاء، فيما تمكن فريق الثروة البحرية من تخطي نظيره فريق ديوان المحاسبة بأربعة أهداف لثلاثة.

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مفكرة النتائج

وزارة الداخلية ضد ديوان المحاسبة 9 / 1

وزارة التعليم العالي ضد وزارة الرياضة 5 / 2

الثروة البحرية ضد ديوان المحاسبة 4 / 3

ديوان مجلس الوزراء ضد التعليم العالي 2 / 0

ستقام غدا الجمعة مباراتان في ختام الدور الثلاثي، حيث يلتقي فريق وزارة الداخلية مع فريق الثروة البحرية، فيما يتواجه ديوان مجلس الوزراء مع فريق وزارة الرياضة، بينما ستقام الأحد المقبل المباراة النهائية للبطولة، عقب تحديد متصدري المجموعتين.