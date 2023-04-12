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«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 01:16 صباحا
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
جانب من مواجهة «الأهلي طرابلس» ونظيره «طلائع الجيش» المصري بالبطولة العربية، الأربعاء 11 أبريل 2023 (فيسبوك)
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صعد فريق «الأهلي طرابلس» إلى الدور التمهيدي الثاني في البطولة العربية للأندية، بعد التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره «طلائع الجيش» المصري، مستفيدًا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2- 1)، وبذلك أصبحت نتيجة المباراتين (3-2) لصالح الفريق الليبي.

وشهدت المباراة التي نُقِلت أحداثها عبر قناة الوسط «WTV»، أحداثًا مثيرة في الدقائق الأخيرة، عندما أصيب حارس الفريق المصري محمد شعبان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بحسب موقع «في الجول» المصري.

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سجل بول جوليس الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، وتعادل أنيس محمد لأهلي طرابلس في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

«الأهلي طرابلس» يواجه «النهضة العماني»
ومن المقرر أن يواجه «الأهلي طرابلس» في الدور التمهيدي الثاني فريق النهضة العماني بعد عبوره شباب الخليل الفلسطيني.

والمتأهل من تصفيات الدورين التمهيدي الأول والثاني سينضم للمجموعة الثانية للبطولة التي تضم أندية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي.

جانب من مواجهة «الأهلي طرابلس» ونظيره «طلائع الجيش» المصري بالبطولة العربية، الأربعاء 11 أبريل 2023 (فيسبوك)
جانب من مواجهة «الأهلي طرابلس» ونظيره «طلائع الجيش» المصري بالبطولة العربية، الأربعاء 11 أبريل 2023 (فيسبوك)
جانب من مواجهة «الأهلي طرابلس» ونظيره «طلائع الجيش» المصري بالبطولة العربية، الأربعاء 11 أبريل 2023 (فيسبوك)
جانب من مواجهة «الأهلي طرابلس» ونظيره «طلائع الجيش» المصري بالبطولة العربية، الأربعاء 11 أبريل 2023 (فيسبوك)
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