ليبيا بالزي الأساسي أمام تونس في موقعة رادس

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر الاجتماع الفني قبل مباراة المنتخب الليبي ونظيره التونسي، عن ارتداء «فرسان المتوسط» الزي الأساسي في مواجهة الليلة على ملعب رادس بتونس.

وسيرتدي منتخب ليبيا التيشرت الأحمر والشورت الأسود، بينما سيرتدي أصحاب الأرض الزي الاحتياطي الأبيض بالكامل، فيما سيكون حارس ليبيا بالطقم الأصفر والشورت الأزرق، وحارس تونس سيرتدي الأخضر الكامل.

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مواجهة الذهاب

تنطلق المواجهة بين ليبيا وتونس في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وستجرى مباراة العودة في ليبيا بعد أربعة أيام.

ممثلو ليبيا من الاجتماع الفني لاختيار أزياء منتخبي تونس وليبيا في تصفيات أمم أفريقيا، 24 مارس 2023. (الإنترنت)

ممثلا ليبيا من الاجتماع الفني لاختيار أزياء منتخبي تونس وليبيا في تصفيات أمم أفريقيا، 24 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من الاجتماع الفني لاختيار أزياء منتخبي تونس وليبيا في تصفيات أمم أفريقيا، 24 مارس 2023. (الإنترنت)