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مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 05:48 مساء
مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»
لقطة من تدريبات الأخضر الأخيرة استعدادا لملاقاة سانت لوبوبو، ضمن الكونفدرالية الأفريقية، 7 مارس 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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عيَّن نادي «الأخضر» المدرب المصري عبدالحميد بسيوني، المدرب السابق لفريق طلائع الجيش المصري، لمحاولة تدارك موقفه في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، حينما يلاقي سانت لوبوبو غدًا الأربعاء في السادسة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب شهداء بنينا.

ويحتل الفريق الأخضر المركز الرابع في مجموعته بعد خسارتين وتعادل، ويمني النفس في استفاقة كبيرة في مرحلة الإياب من المجموعات، لا سيما أنه سيستقبل فريقين على ملعبه شهداء بنينا، فيما سيسافر مرة وحيدة إلى الجزائر لملاقاة اتحاد العاصمة.

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وتعرض «الأخضر» للخسارة في بداية مشواره في البطولة، حينما حل ضيفًا على مارومو غالانتس الجنوب أفريقي، الذي أساء استقبال ضيفه وهزمه برباعية مقابل هدف وحيد.

في الجولة الثانية من الذهاب استقبل «الأخضر» نظيره الجزائري اتحاد العاصمة، الذي منحه نقطة التعادل على ملعب شهداء بنينا، بعد تسجيل متوسط ميدانه صهيب بن سليمان هدف التقدم من علامة الجزاء، إلا أن الفريق الجزائري عادل النتيجة بقدم اللاعب توميسانج أوريبوني.

«الأخضر» ضد «لوبوبو»
وبعد الخسارة من سانت إلوي لوبوبو في اللقاء الأول بينهما بهدف نظيف، يستقبله الأخضر على ملعبه شهداء بنينا، آملًا في حصد النقاط الثلاث، وتصحيح المسار في المجموعة، منتظرًا هدية من المتصدر اتحاد العاصمة، أن يحقق الفوز على غالانتس، ويعطله في هذه الجولة.

ووصل الإثنين مدينة البيضاء بليبيا المدرب المصري الجديد عبدالحميد بسيوني والطاقم المصاحب له لتسلُّم مهام المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، بعد أن تعاقدت معه إدارة الأخضر خلفًا للمدرب التونسي سمير شمام الذي جرى إنهاء التعاقد معه، بسبب تواضع النتائج.

ويضم الجهاز المعاون لبسيوني نجم الزمالك الأسبق أحمد صالح كمدرب عام ونجم الأهلي المصري الأسبق معتز إينو في منصب المدرب المساعد.

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