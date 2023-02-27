الأخضر يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة بديل شمام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقالت إدارة نادي الأخضر مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي سمير شمام والطاقم المصاحب له الإداري والفني مع قبول استقالة مدير الكرة بالنادي حمدي الدعوب على خلفية النتائج غير المرضية للفريق في الآونة الأخيرة، حسب «صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك».

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ومن بين النتائج المتواضعة التعثر في الدوري الليبي وكذلك المشاركة الأفريقية المخيبة للآمال بـ«الكونفدرالية» والوجود في آخر ترتيب المجموعة الأولى بنقطة وحيدة والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

ودعا رئيس اللجنة التسييرية بنادي الأخضر إدريس بوقويطين الأحد، أعضاء اللجنة التسييرية جميعًا لعقد اجتماع عاجل ومهم لمناقشة أوضاع الفريق الأول والمستجدات المقبلة للفريق مع البحث عن مدرب آخر لتكملة مشوار الدوري الليبي وكأس الاتحاد الأفريقي.

كان المدرب التونسي سمير شمام وصل بالفريق الموسم الماضي إلى الدور السداسي واختير أفضل مدرب الموسم الماضي بشهادة الجميع.