شاهد بث مباشر.. قرعة البطولة العربية للأندية بمشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم «بوابة الوسط» تغطية مباشرة لحفل إجراء قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، اليوم الإثنين، وتقام البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة فريقين من ليبيا هما الاتحاد والأهلي طرابلس.

تقام القرعة العربية، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، كما يذاع الحفل عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها "SSC" السعودية، الكأس القطرية، وأبو ظبي الإماراتية وغيرها.

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وأعلنت اللجنة المنظمة قائمة أسماء الأندية المشاركة في مرحلتي الدور الأول والثاني، ضمت أندية الدور الأول الاتحاد والأهلي طرابلس من ليبيا، والجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري، والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.