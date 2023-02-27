  • Alwasat News
Atwasat

سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 27 فبراير 2023, 01:55 مساء
سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري الليبي
سلة الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

جرت الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان ضمن الجولة الخامسة والأخيرة في المرحلة التمهيدية للدوري الليبي لكرة السلة، جمعت المباراة الأولى فريقي الشباب وضيفه الجزيرة، جاء ربعها الأول متكافئا، وانتهى بالتعادل (15-15).

وفي الربع الثاني كانت الأفضلية لفريق الشباب الذي أضاف 16 نقطة مقابل 6 نقاط للجزيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بفارق عشر نقاط (31-21).

- منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 49 نقطة مقابل 26 للجزيرة لتنتهي المباراة بفوز الشباب على الجزيرة (80-47)، أدار المباراة الحكمان أيمن عبدالله وعلي الأمير والمسجل محمد عيسي والميقاتي بشير مخزوم وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

وجمعت المباراة الثانية الأهلي طرابلس وأبوسليم، كانت الأفضلية والسيطرة للأهلي طرابلس الذي تقدم في الربع الأول بنتيجة (16-10)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 29 نقطة مقابل 5 نقاط لأبوسليم، ليتقدم الأهلي طرابلس (45-15).

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 42 نقطة مقابل 22 لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (87-37)، أدار المباراة الحكمان إبراهيم الشوشان وعمر الشوشان والمسجل محمد عيسي والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي علي بلقاسم وميقاتي 24 ثانية علي الأمير.

سلة الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
سلة الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني

المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني
«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»

«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين

ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين
جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا

جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا
الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة

الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي

انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
425 يوما للأهلي طرابلس مع الجبال قبل الإقالة.. وخشارم بديلا موقتا
425 يوما للأهلي طرابلس مع الجبال قبل الإقالة.. وخشارم بديلا موقتا
اختتام بطولة القوس والسهم داخل الصالات (صور)
اختتام بطولة القوس والسهم داخل الصالات (صور)
اجتماع الاتحاد الرياضي النسائي يناقش جملة موضوعات
اجتماع الاتحاد الرياضي النسائي يناقش جملة موضوعات
سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري الليبي
سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري ...
6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر السويحلي
6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي ......
المزيد
الأخضر يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة بديل شمام
الأخضر يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة بديل شمام...
ترفاس مديرا لراديو الأولمبية الليبية
ترفاس مديرا لراديو الأولمبية الليبية...
الأنصار يستضيف النجمة في دوري الدرجة الأولى.. الإثنين
الأنصار يستضيف النجمة في دوري الدرجة الأولى.. الإثنين...
6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر السويحلي
6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر ......
سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري الليبي
سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري ......
المزيد