سلة الشباب والأهلي طرابلس تتجاوز الجزيرة وأبوسليم في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان ضمن الجولة الخامسة والأخيرة في المرحلة التمهيدية للدوري الليبي لكرة السلة، جمعت المباراة الأولى فريقي الشباب وضيفه الجزيرة، جاء ربعها الأول متكافئا، وانتهى بالتعادل (15-15).

وفي الربع الثاني كانت الأفضلية لفريق الشباب الذي أضاف 16 نقطة مقابل 6 نقاط للجزيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بفارق عشر نقاط (31-21).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 49 نقطة مقابل 26 للجزيرة لتنتهي المباراة بفوز الشباب على الجزيرة (80-47)، أدار المباراة الحكمان أيمن عبدالله وعلي الأمير والمسجل محمد عيسي والميقاتي بشير مخزوم وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

وجمعت المباراة الثانية الأهلي طرابلس وأبوسليم، كانت الأفضلية والسيطرة للأهلي طرابلس الذي تقدم في الربع الأول بنتيجة (16-10)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 29 نقطة مقابل 5 نقاط لأبوسليم، ليتقدم الأهلي طرابلس (45-15).

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 42 نقطة مقابل 22 لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (87-37)، أدار المباراة الحكمان إبراهيم الشوشان وعمر الشوشان والمسجل محمد عيسي والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي علي بلقاسم وميقاتي 24 ثانية علي الأمير.

سلة الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)