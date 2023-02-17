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منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 17 فبراير 2023, 02:28 مساء
منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير
المنتخب الليبي لكرة السلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة انسحابه من المشاركة في بطولة المنستير الودية الدولية لكرة السلة بسبب التصرف غير المسؤول من رئيس الاتحاد التونسي لكرة السلة.

وطالب رئيس الاتحاد التونسي لكرة السلة علي البنزرتي منتخب ليبيا بتعديل مواعيد مبارياته في البطولة، وإجباره على اللعب في يوم آخر غير الأيام المحددة، وفق جدول البطولة المعلن مسبقا، ما رفضه الاتحاد الليبي واعتبره إهانة في حقه.

وقال البنزرتي لبعثة المنتخب الليبي المشاركة في البطولة «إما أن تلعبوا، أو تروحوا».

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ورغم أن المنتخب الليبي كان أول الواصلين لتونس، وأجرى استعدادا لمدة أسبوع من أجل المشاركة في البطولة الودية، وخاض خلال معسكره مباراة ودية مع نادي الزهراء التونسي، إلا أنه قرر العودة إلى أرض الوطن، رافضا المشاركة في البطولة بعد ما وصفه الاتحاد بـ«التقليل من احترام» المنتخب من جانب رئيس الاتحاد التونسي.

تحية لجميع أفراد البعثة
وقال رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، فؤاد برغش، في تصريح عبر صفحة الاتحاد على «فيسبوك»، «أحيي جميع أفراد البعثة من رياضيين وإداريين على التزامهم واحترافيتهم، وأشكرهم على تحملهم المسؤولية».

وتابع «تفاجئنا بتغيير جدول المباريات، وتغيير خطة سير البطولة، وتغيير فندق إقامة بعثة المنتخب، وفوجئنا بطلب لعبنا مباراة يوم الخميس وليس الجمعة كما سبق».

وأردف «بسبب ارتباط منتخب الجزائر، طالب الاتحاد التونسي بمشاركتنا أمام المنتخب الأردني، الذي لديه ارتباطات هو الآخر، فأخبرنا الاتحاد أن نلعب مباراتين فقط وليس ثلاثة».

اتصال هاتفي من رئيس الاتحاد التونسي
وأكمل «اتصل بي مدرب المنتخب وأخبرني أنه تلقى اتصالا من رئيس الاتحاد التونسي الذي أخبره أن أمام المنتخب الليبي ربع ساعة ليقرر إما أن يلعب أو أن يغادر، لذلك قررنا العودة وعدم المشاركة».

واختتم حديثه قائلا «قدمنا ردا قاسيا على ما بدر من الاتحاد التونسي، وطالبنا بعقد اجتماع صباحا مع منظمي البطولة، ووصلنا لقرار الانسحاب ولن نستمر في البطولة».

وسيعود لاعبو المنطقة الشرقية اليوم إلى أرض الوطن، بينما سينتظر باقي الفريق إلى الأحد للعودة، بعد صعوبة حجز التذاكر وترتيب أمور العودة.

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