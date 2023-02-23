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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 02:21 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»
نادي المدينة الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تنطلق مباراة المدينة وضيفه الخمس في تمام الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة «الوسط» «WTV2».

ويملك المدينة رغبة في الفوز لمحاولة تصحيح المسار وتحقيق بداية جيدة، بعد أن تعرض لخسارة نقاط من رصيده، فيما يرغب الخمس هو الآخر في حصد نقاط المباراة للارتقاء في الترتيب، والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويملك المدينة ست نقاط في رصيده، بينما يملك الخمس ثلاث نقاط فقط بعد خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريقين، إثر انسحابهم من الجولة الأولى لمرحلة الإياب.

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