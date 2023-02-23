السويحلي يلتقي كاظمة الكويتي في ثالث مواجهاته بالبطولة العربية للطائرة.. غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي، غدا الجمعة، فريق السويحلي الليبي ونظيره كاظمة الكويتي، في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للكرة الطائرة، والتي تتواصل فعالياتها في الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.

ويحتل السويحلي المركز الثالث في المجموعة خلف الأهلي القطري والنصر البحريني، بعد تحقيقه فوزين وخسارة. وتنتظر السويحلي مواجهة قوية أخرى في آخر ومضات البطولة، أمام متصدر المجموعة الأهلي القطري السبت المقبل.

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ويأمل السويحلي في حصد النقاط الثلاث ليتمكن من الضغط على النصر البحريني ومحاولة نيل المركز الثاني في حالة تعثر النصر.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة

في المجموعة الأولى يحتل الأهلي القطري الصدارة بالعلامة الكاملة تسع نقاط، ويليه النصر البحريني بثمانى نقاط، بينما يأتي السويحلي ثالثا بست نقاط، وخلفه كاظمة الكويتي بأربع نقاط، ويتذيل فريقا الميناء اليمني والصداقة الفلسطيني الترتيب من دون نقاط.

ويتصدر المجموعة الثانية الأهلي المصري بالعلامة الكاملة كذلك بتسع نقاط، وأقرب الملاحقين الوكرة القطري بسبع نقاط، والسيب العماني بست نقاط، وبني ياس الإماراتي بثلاث نقاط، ومصفاة الشمال العراقي نقطتين، وخبيل اليمني دون نقاط.