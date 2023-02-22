السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق السويحلي اليوم فوزه الثاني على نظيره الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة في نسختها الـ41، وتتواصل بالقاعات المجمعة باستاد القاهرة.

وجاء الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد بواقع 25 هدفًا مقابل 21، و25 مقابل 20، و25 مقابل 18 هدفًا للصداقة، وبهذا الفوز رفع السويحلي رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات وبقي الصداقة دون نقاط من ثلاث مباريات.

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