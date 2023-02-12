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حزمة انسحابات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم على مائدة اجتماع ظهيرة الثلاثاء لاحتواء الموقف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 12 فبراير 2023, 02:32 مساء
حزمة انسحابات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم على مائدة اجتماع ظهيرة الثلاثاء لاحتواء الموقف
الشلماني في الإطار الأيمن والجويفي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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دعا وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي رؤساء مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للاجتماع، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرا، في مقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، لمناقشة المشاكل المالية التي قد تعصف بكرة القدم الليبية، خصوصا الدوري الممتاز، بعد إعلان أكثر من سبعة أندية الانسحاب، وعدم لعب مباريات الإياب قبل حل مشكلة الدعم المالي.

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يشار إلى أن مرحلة الإياب شهدت السبت انسحاب فرق دارنس وشباب الجبل والخمس والاتحاد المصراتي من منافسات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب، وحضر فريق السويحلي إلى ملعب المباراة، ولم يحضر الخمس، وحضر فريق التحدي لملعب المباراة، ولم يحضر فريق شباب الجبل، وحضر فريق أبوسليم إلى ملعب المباراة، ولم يحضر فريق الاتحاد المصراتي، كما حضر فريق الهلال إلى ملعب المباراة ولم يحضر فريق دارنس.

وحضر إلى ملاعب المباريات أطقم التحكيم ومراقبو المباريات، وحسب لائحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، فإن أي فريق منسحب من أي مسابقة يعتبر خاسرا نتيجة المباراة بهدفين دون مقابل.

وإذا ما تم تطبيق اللائحة، فإن فرق التحدي وأبوسليم والسويحلي والهلال تعتبر فائزة بنتيجة المباريات بثلاث نقاط، وخسارة شباب الجبل ودارنس والاتحاد المصراتي والخمس في نتائج مباريات الأسبوع الأول إياب.

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