دورة تحكيمة في أسس وقوانين التحكيم لرياضة قفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة بنغازي فعاليات دورة التحكيم في مجال أسس وقوانين التحكيم لرياضة قفز الحواجز، والتي يلقيها المحاضر الحكم الدولي أنيس السلامي تحت إشراف الاتحاد العام الليبي للفروسية وتنظيم الاتحاد الفرعي بالمنطقة الشرقية، وبمساعدة الحكم الوطني السيد توفيق أبووذن.

وتعتبر هذه الدورة من ضمن البرامج المعدة من قبل الاتحاد العام بالتنسيق مع الاتحادات الفرعية للرفع من مستوى رياضة الفروسية على مستوى ليبيا.

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الهدف من الدورة

كما تهدف للتعريف بكل جديد في قوانين الفروسية وبالأخص فروسية قفز الحواجز، وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام في الفترتين الصباحية والمسائية.

جانب من دورة التحكيم في مجال أسس وقوانين التحكيم لرياضة قفز الحواجز، مدينة بنغازي، 28 يناير 2023. (الإنترنت)

جانب من دورة التحكيم في مجال أسس وقوانين التحكيم لرياضة قفز الحواجز، مدينة بنغازي، 28 يناير 2023. (الإنترنت)