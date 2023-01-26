14 هدفا في 6 مباريات بدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الليبي، التي جرت أمس الأربعاء، ست مباريات انتهت جميعها بالفوز، وسُجل فيها 14 هدفا بمعدل 2.3 هدف في كل مباراة.

انتهى لقاء وفاق أجدابيا بالفوز على المروج بهدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وحقق خليج سرت الفوز على الوحدة بنغازي بالنتيجة نفسها.

- 8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي

- 6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الأربعاء

وشهدت لقاءات المجموعة الخامسة تنافسية كبيرة، وحقق الشرطة فوزا صعبا على الظهرة بهدفين مقابل هدف، بينما عاد الجزيرة من زليتن بفوز ثمين بهدف نظيف على مضيفه النصر.