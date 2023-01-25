6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الثلاثاء ست مباريات في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، أسفرت عن النتائج الآتية:

المجموعتان الثانية والرابعة

حقق نجوم أجدابيا الفوز في المجموعة الثانية على نجوم بنغازي بهدف دون مقابل (1-0)، وفي المجموعة الرابعة جرت خمس مباريات، انتهت بفوز رفيق على ترهونة بهدف دون رد (1-0)، والوطن على الفالوجا بالنتيجة نفسها (1-0)، والبشائر على أبي الأشهر بهدف دون مقابل (1-0)، بينما تعادل الترسانة مع الشط (1-1)، والمجد مع المستقبل بهدفين لمثلهما (2-2).

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مباريات الأربعاء

يتجدد الموعد الأربعاء مع ست مباريات في الجولة الثالثة، ففي المجموعة الثالثة المروج يحل ضيفًا على الوفاق أجدابيا، وخليج سرت يستضيف الوحدة بنغازي، والشموع بمصراتة يستقبل الشروق، والملعب الليبي يستضيف الطلائع، النصر زليتن يستضيف الجزيرة، وعلى ملعب أبوسليم الشرطة يلتقي الظهرة.