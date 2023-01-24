8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الإثنين خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت مبارتان بالفوز وثلاث مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك ثماني مرات.

المجموعة الثانية

فاز البروق على القيروان بثلاثة أهداف لصفر (3-0)، وتعادل النجمة وخليج أجدابيا بهدفين لهدفين (2-2).

المجموعة الثالثة

المنار يتفوق على خالد بن الوليد بهدف لصفر (1-0)، وتعادل الأفريقي والأندلس (0-0)، وتعادل أيضًا السواعد والبرانس دون أهداف (0-0).

موعد يتجدد الثلاثاء

يتجدد الموعد الثلاثاء مع سبع مباريات في مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، فعلى ملعب بنينا سيجمع اللقاء بين نجوم بنغازي ونجوم أجدابيا.

المجموعة الرابعة

تقام خمس مباريات، رفيق يستضيف ترهونة على ملعب صرمان، والوطن يحل ضيفا على الفالوجا، والمجد يتبارى مع ضيفه المستقبل، وعلى ملعب السويحلي البشائر يلتقي أبي الأشهر.

المجموعة الخامسة

على ملعب أبوسليم سيجمع اللقاء بين الجمارك والوحدة.

مفكرة الجولة الثالثة

النسور × بنغازي الجديدة (2-1).

الأنوار × الأنصار (4-0).

النجمة × خليج أجدابيا (2-2).

البروق × القيروان (3-0).

الأفريقي × الأندلس (0-0).

السواعد × البرانس (0-0).

المنار × خالد بن الوليد (1-0).

دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)

دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)