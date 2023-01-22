طائرة الجزيرة تعبر الاتحاد المصراتي في الدور السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الجزيرة فوزه الثاني على حساب الاتحاد المصراتي، في تجمع الدور السداسي للدوري الليبي للكرة الطائرة بقاعة مجمع سليمان الضراط ببنغازي، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتفوق الجزيرة في الشوط الأول من المواجهة بـ25-20، وفي الشوط الثاني عاد الاتحاد المصراتي في اللقاء وخطفه لصالحه بفارق نقطتين 25-23.

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وعاد الجزيرة ليحقق التفوق بالشوط الثالث بواقع 25-22، وفي الشوط الرابع أنهى الجزيرة المباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد المصراتي 27-25.

الجزيرة والسويحلي في الصدارة

وتساوى فريقا الجزيرة والسويحلي في الصدارة برصيد خمس نقاط لكل منهما من فوزين، وخلفهما الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بثلاث نقاط، وخامسا النصر برصيد نقطتين، وسادسًا الاتحاد المصراتي دون نقاط بعد هزيمتين.