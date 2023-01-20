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بنغازي تستضيف الدور السداسي لدوري الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 20 يناير 2023, 01:30 مساء
بنغازي تستضيف الدور السداسي لدوري الكرة الطائرة
لقطة من مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دوري الكرة الطائرة الليبي، بنغازي، 17 يناير 2023. (صفحة نادي الأهلي بنغازي بفيسبوك)
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تنطلق غدا بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباريات الدور السداسي لنهائيات بطولة دوري ليبيا للكرة الطائرة، والذي سيقام بنظام التجمع وبمشاركة الفرق الست المتأهلة من المرحلة الأولى عن المجموعات الثلاث.

وتأهل عن المجموعة الأولى فريقا الأهلي بنغازي والنصر، ومن المجموعة الثانية السويحلي والاتحاد المصراتي، بينما عبر الأهلي طرابلس والجزيرة من المجموعة الثالثة.

المرحلة النهائية من ذهاب وعودة
وستتبارى الفرق الست فيما بينها في مجموعة واحدة بنظام النقاط ومن مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة النهائية للبطولة، والتي ستقام بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة وعلى مرحلتين ذهابا وإيابا.

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وستشهد ملاعب الفرق صاحبة المركز الثاني في الدور السداسي مواجهات الذهاب، بينما العودة ستكون بملاعب الفرق صاحبة الترتيب الأول.

وفي حالة كان الفريق المتأهل ثانيا من مدينة بنغازي، فسيحصل على يومين راحة فقط قبيل خوض لقاء الذهاب، بينما إذا كان الفريق من خارج بنغازي فسيحصل على خمسة أيام.

تأجيل مباريات العودة
وستؤجل مباريات العودة للمرحلة النهائية لارتباط أندية الأهلي طرابلس والسويحلي بالمشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستنطلق في القاهرة، على أن تقام في مارس المقبل عقب انتهاء البطولة العربية.

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