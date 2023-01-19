طائرة السويحلي في نهائيات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

التحق السويحلي بفريق الجزيرة المتأهل لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، بعد فوزه، أمس الأربعاء، على البشائر في المباراة التي جرت أمس بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة، من أجل تحديد بطل المجموعة الثانية.

وحقق السويحلي التفوق في أشواط المباراة الثلاث بواقع (25/ 15)، (25/ 21)، (26 /24)، ليحسم المواجهة لصالحه ويعبر إلى المرحلة النهائية.

- بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

- الأهلي طرابلس للكرة الطائرة في البطولة العربية مع السويحلي

وأدار المباراة الحكم الدولي خالد شنيشح حكما أول، ومحمد النوري حكما ثان، والمسجلان مفتاح أبوزويدة وعلي الرجوبي، وتولى مهمة مراقبة الخطوط الحكمان خالد الناقوزي، وأسامة عقيل.