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طائرة السويحلي في نهائيات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 19 يناير 2023, 12:38 مساء
طائرة السويحلي في نهائيات كأس ليبيا
جانب من لقاء السويحلي والبشائر في كأس ليبيا لكرة الطائرة، قاعة مصراته، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
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التحق السويحلي بفريق الجزيرة المتأهل لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، بعد فوزه، أمس الأربعاء، على البشائر في المباراة التي جرت أمس بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة، من أجل تحديد بطل المجموعة الثانية.

وحقق السويحلي التفوق في أشواط المباراة الثلاث بواقع (25/ 15)، (25/ 21)، (26 /24)، ليحسم المواجهة لصالحه ويعبر إلى المرحلة النهائية.

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وأدار المباراة الحكم الدولي خالد شنيشح حكما أول، ومحمد النوري حكما ثان، والمسجلان مفتاح أبوزويدة وعلي الرجوبي، وتولى مهمة مراقبة الخطوط الحكمان خالد الناقوزي، وأسامة عقيل.

الجزيرة أول المتأهلين
يشار إلى أن الجزيرة كان أول المتأهلين للنهائيات بعد فوزه على أساريا في مباراة تحديد بطل المجموعة الثالثة وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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