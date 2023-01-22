فوز طائرة السويحلي والأهلي طرابلس في الدور السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق ناديا السويحلي والأهلي طرابلس الفوز، اليوم الأحد، في مباراتيهما بالدور السداسي للدوري الليبي للكرة الطائرة والذي تستضيف منافساته قاعة سليمان الضراط ببنغازي.

وخطف السويحلي الفوز أمام النصر بالمباراة التي امتدت لخمسة أشواط، وأنهى السويحلي الشوط الأول متقدمًا بفارق ثلاثة أهداف 25 / 22، فيما خطف النصر الشوط الثاني لصالحه وبفارق خمسة أهداف 25 / 20.

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في الشوط الثالث، عاد السويحلي ليتقدم في النتيجة وأنهاه لصالحه بفارق أربعة نقاط، لكن النصر تمسك بحظوظه في اللقاء، واستحوذ على الشوط الرابع بفارق خمسة أهداف، ليجري اللجوء لشوط فاصل، حسمه السويحلي لصالحه بـ15 نقطة، مقابل ثماني نقاط للنصر.

ورفع السويحلي رصيده إلى خمس نقاط من مباراتين، بينما يحتفظ النصر بنقطتين من مواجهتين.

مواجهة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي

استطاع الأهلي طرابلس هزيمه الأهلي بنغازي في ثاني مباريات الدور السداسي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، بواقع (25 / 22، 25 / 22، 25 / 18).

وحصد الأهلي طرابلس أول ثلاث نقاط في مشواره نحو التتويج بعد مباراتين في الدور السادسي، بينما توقف رصيد الأهلي بنغازي عند ثلاث نقاط في ثاني مباراة له.