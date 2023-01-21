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ترتيب المجموعات الخمس بدوري الدرجة الأولى بعد الأسبوع الثاني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 يناير 2023, 05:32 مساء
ترتيب المجموعات الخمس بدوري الدرجة الأولى بعد الأسبوع الثاني
لقطة من مباراة الوطن ورفيق في الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، 19 يناير 2023. (الإنترنت)
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اختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية بالدوري الليبي لكرة القدم بالدرجة الأولى، وجاء الترتيب بالمجموعات الخمس على النحو التالي:

القرضابية ينفرد بصدارة المجموعة الأولى
انفرد نادي القرضابية بصدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط ويلاحقه الشرارة والنهضة بثلاث نقاط لكل منهما، وفارق الأهداف لصالح الشرارة، ورابعا يتساوى المهاري والمهدية بنقطتين لكل منهما، وسادس الترتيب الهلال بنقطة وحيدة.

القيروان في صدارة المجموعة الثانية
يتصدر القيروان المجموعه الثانية بالعلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين، وأقرب الملاحقين فريقا البراق والأنوار بأربع نقاط لكل منهما، وتتساوى بعدهما ثلاث فرق برصيد ثلاث نقاط، ويبتعد بفارق الأهداف بنغازي الجديدة في المركز الرابع، وخامسا نجوم بنغازي، وسادسا خليج أجدابيا، والأنصار سابعا، ونجوم أجدابيا ثامنا، بينما يتقاسم النسور والنجمة المركز التاسع بنقطة لكل منهما.

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البرانس يتربع على صدارة المجموعة الثالثة
يتربع على صدارة المجموعة الثالثة فريق البرانس بست نقاط، ويتشارك المركز الثاني الطيران والوفاق بأجدابيا برصيد أربع نقاط، وفي المركز الرابع يأتي درنة بثلاث نقاط من مباراة واحدة، بينما خليج سرت يأتي خامسا بنفس النقاط من مباراتين، ويحتل الأندلس المركز السادس بنقطتين، بينما المروج سابعا وفي حوزته نقطة واحدة من مباراة، بينما تتساوى أربعة فرق في المراكز الأخيرة بنقطة واحدة من المباراتين، وهي المنار والوحدة بنغازي والسواعد وخالد بن الوليد، على الترتيب.

الوطن وأبي الأشهر في صدارة المجموعة الرابعة
يشارك في صدارة المجموعة الرابعة فريقا الوطن وأبي الأشهر بالعلامة الكاملة ست نقاط من مباراتين، ويأتي البشائر خلفهما بأربع نقاط، والمركز الرابع يتقاسمه رفيق والمستقبل بثلاث نقاط، وسادسا الترسانة وترهونة والشط والمجد بنقطة لكل منهم، وعاشرا الفالوجا بدون نقاط.

تنافس كبير على صدارة المجموعة الخامسة
تشهد المجموعة الخامسة تنافسا كبيرا على صدارتها، إذ تتساوى أربع فرق برصيد أربع نقاط لكل منهم، الشموع والطلائع والنصر والشروق، بينما يتساوى الجمارك والملعب الليبي بثلاث نقاط، وخلفه الشرطة بنقطتين، وثامنا الظهرة، وتاسعا الجزيرة بنقطة يتيمة، وعاشرا الوحدة بدون نقاط.

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